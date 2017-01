Abilio mostra-se confiante em eleição para Conselho da BRF

RIO DE JANEIRO, 19 Mar (Reuters) - O empresário Abilio Diniz, que preside o Conselho de Administração do grupo Pão de Açúcar, mostrou nesta terça-feira confiança de que será eleito para o mesmo posto no Conselho de Administração da BRF no mês que vem.

"Espero ser eleito", disse Abilio sobre a votação que acontecerá em 9 de abril. "É uma empresa de complexidade imensa, uma coisa maluca, mas estou feliz", acrescentou ele durante um evento no Rio de Janeiro.

Recentemente, o empresário comprou uma grande quantidade de papéis da BRF, fortalecendo sua posição para ser conduzido ao Conselho de Administração da empresa resultante da incorporação da Sadia pela Perdigão.

Caso essa expectativa se confirme, o empresário atuaria simultaneamente no comando dos conselhos da BRF, uma das maiores produtoras de alimentos processados do Brasil, e do Grupo Pão de Açúcar, que atua no setor varejista.

Para ele, a dupla função não cria conflito de interesse.

"Não existe qualquer lei que impeça um presidente do Conselho de Administração de uma companhia e de outra", afirmou.

No entanto, na avaliação do presidente de Conselho de Administração e presidente-executivo do Casino, Jean-Charles Naouri, a entrada de Abilio na BRF "seria obviamente conflito de interesse", considerando que a empresa é grande fornecedora do Pão de Açúcar.

Em junho do ano passado, Abilio passou o controle do Pão de Açúcar ao Casino, como previsto em acordo firmado anos atrás, e continuou como chairman do grupo.

As ações do Pão de Açúcar fecharam esta terça-feira em baixa de 1,04 por cento, enquanto as da BRF recuaram 0,53 por cento. O Ibovespa teve queda de 1,07 por cento.