ESTREIA-Animação "Croods" faz humor com personagens da pré-história

SÃO PAULO, 21 Mar (Reuters) - Eles também são da pré-história, mas são anteriores aos Flintstones. Os Croods são de uma época na qual o homem realmente vivia nas cavernas, e a possibilidade de sair delas causa pânico a toda a família, exceto na filha mais velha.

Eep, adolescente na fase em que a rebeldia está em alta, sonha poder explorar o mundo além dos limites de sua casa. Essa família, provavelmente típica de seu período, protagoniza a animação "Os Croods - Uma Aventura das Cavernas", que estreia em cópias dubladas e legendadas, nas versões convencionais e 3D.

Dirigida por Kirk De Micco ("Space Chimps - Micos no Espaço") e Chris Sanders ("Lilo & Stitch), a animação acompanha o processo da família em deixar de ser "homens das cavernas" e se tornarem mais humanos, apreciando a beleza e estreitando os laços afetivos. O catalisador do processo é um rapaz chamado Guy, que vem de outro lado do mundo, e é fisicamente e emocionalmente mais evoluído que os Croods.

Guy vem de um canto do mundo, aliás, mais colorido, para onde os heróis do filme precisam fugir assim que sua casa, literalmente, desmorona com as transformações físicas pelas quais passa o planeta.

Nesse sentido, a criatividade dos diretores --que também assinam o roteiro-- correu solta ao criar um planeta repleto de animais estranhos, ameaçadores, que mais tarde, pela lógica deles, seriam extintos, como é o caso das aves-piranhas e de um tigre com dentes iguais às presas dos elefantes.

Há, como nos filmes da Disney --embora este não o seja--, a exaltação da célula familiar e de seus laços que aqui, embora já existam, ainda estão se desenhando, se aprofundando. Eep, a heroína do filme, tal qual a Valente do longa homônimo, é uma personagem que desafia o padrão estético e comportamental das princesas esquálidas, de cabelo liso e delicadas.

Com sua cabeleira vermelha e desgrenhada, a garota não hesita em conquistar o seu lugar numa sociedade ainda mais machista do que a contemporânea, se é que tal conceito possa se aplicar em um período no qual a ideia de sociedade sequer existia ainda.

Em todo caso, Eep é uma espécie de precursora do poder feminino em plena idade da pedra. Já Guy é mais sofisticado, mais próximo do nosso conceito de humano. Ele perdeu sua família e tem como companheiro apenas um animal de braços longos que também serve como pochete.