China cresce com força e riscos são controláveis--relatório da OCDE

PEQUIM, 22 Mar (Reuters) - A economia da China deve expandir 8,5 por cento em 2013 e mais em 2014, com a inflação e a demanda por exportação sendo os maiores riscos de curto prazo para o crescimento, que deve ter média de 8 por cento nesta década sob as atuais taxas de investimento e reforma, informou nesta sexta-feira a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nesta sexta-feira.

Em sua Pesquisa Econômica da China, com 161 páginas, o primeiro relatório do tipo desde 2010, foi particularmente otimista sobre a perspectiva para os gastos com investimento na segunda maior economia do mundo.