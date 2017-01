Obama intermedeia reaproximação entre Israel e Turquia

JERUSALÉM, 22 Mar (Reuters) - Israel se desculpou com a Turquia nesta sexta-feira por ter matado nove cidadãos turcos em um ataque naval em 2010 contra uma flotilha que seguia para Gaza, e os dois aliados dos Estados Unidos concordaram em normalizar as relações, em uma surpreendente reviravolta anunciada pelo presidente norte-americano, Barack Obama.

A reaproximação pode ajudar a coordenação regional a conter o alastramento da guerra civil síria e amenizar o isolamento diplomático de Israel no Oriente Médio, num momento em que o país enfrenta desafios impostos pelo programa nuclear do Irã.

"Os Estados Unidos valorizam profundamente nossas parcerias próximas com a Turquia e Israel, e damos enorme importância à restauração das relações positivas entre eles a fim de avançar na paz e segurança regionais", disse Obama.

A primeira conversa entre os dois líderes desde 2011, quando Netanyahu telefonou para oferecer ajuda depois que um terremoto atingiu a Turquia, deu a Obama um triunfo diplomático em uma visita a Israel e aos territórios palestinos, na qual não ofereceu nenhum plano novo para reviver as negociações de paz congeladas por quase três anos.

O telefonema de 30 minutos foi feito em um trailer na pista do aeroporto de Tel Aviv, onde Obama e Netanyahu se reuniram antes de o presidente subir a bordo do Air Force One para a Jordânia, disseram autoridades norte-americanas.