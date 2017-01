Dilma lidera corrida eleitoral a um ano e meio de eleição, diz Datafolha

SÃO PAULO, 22 Mar (Reuters) - A pouco mais de um ano e meio da eleição presidencial do ano que vem, a presidente Dilma Rousseff é franca favorita para conquistar um segundo mandato, segundo pesquisa do Instituto Datafolha divulgada nesta sexta-feira no site do jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com o levantamento, a presidente aparece com 58 por cento das intenções de voto, com margem folgada em relação à segunda colocada, a ex-senadora Marina Silva, que tem 16 por cento.

O senador Aécio Neves (PSDB-MG) soma 10 por cento da preferência do eleitorado, seguido pelo governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), que tem 6 por cento.

Segundo o levantamento, 6 por cento declararam voto nulo ou em branco e 3 por cento disseram não saber em quem votar. A pesquisa foi feita entre os dias 20 e 21 de março e ouviu 2.653 pessoas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Pesquisa realizada pelo instituto em dezembro apontava Dilma com 54 por cento, Marina com 18 por cento, Aécio com 12 por cento e Campos com 4 por cento.

Esses quatro nomes despontam como prováveis candidatos em uma disputa que vem sendo antecipada desde o começo deste ano.

No final de fevereiro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou a candidatura de Dilma à reeleição em evento para comemorar os 10 anos do PT na Presidência e o aniversário da legenda, mesmo dia em que Aécio subiu à tribuna do Senado para fazer um discurso enumerando o que considera 13 erros da gestão petista e se colocando como principal nome da oposição.

Também nesta época, Marina anunciou o lançamento de seu novo partido, a Rede Sustentabilidade e, desde então, Campos começou a viajar pelo país e se reunir com empresários numa aparente movimentação para viabilizar uma eventual candidatura ao Palácio do Planalto.