Rebeldes centro-africanos invadem capital; França envia soldados

BANGUI/PARIS, 23 Mar (Reuters) - Rebeldes da República Centro-Africana entraram em confronto com tropas do governo na capital neste sábado, e um porta-voz dos insurgentes disse que seus homens estavam indo em direção ao palácio presidencial.

Um repórter da Reuters no norte da capital disse que os rebeldes do Seleka rechaçaram as forças do governo e assumiram o controle do bairro em torno da residência particular de Bozize.