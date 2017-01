Rebeldes tomam capital da República Centro-Africana e presidente foge

Pelo menos nove soldados sul-africanos foram mortos em confrontos com os rebeldes, segundo uma testemunha ouvida pela Reuters, representando um golpe à tentativa da África do Sul de estabilizar a caótica nação e afirmar a sua influência na região.

Funcionários de alto escalão do governo confirmaram que os rebeldes tomaram a cidade de mais de 600.000 pessoas que fica às margens do rio Oubangi, fronteira com a República Democrática do Congo. Moradores relataram saques de casas e empresas.