Restaurar confiança é o grande desafio da Red Bull

A história da Fórmula 1 está cheia de exemplos de disputas internas nas equipes, eventualmente com resultados catastróficos na pista.

Admiradores do grande Gilles Villeneuve, por exemplo, irão para sempre acusar o francês Didier Pironi de contribuir para a morte do colega, ao lhe "roubar" a vitória no GP de San Marino em 1982.