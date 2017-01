Líder rebelde centro-africano promete governo de partilha de poder

BANGUI, 25 Mar (Reuters) - O líder dos rebeldes na República Centro-Africana prometeu nomear um governo de partilha de poder na tentativa de amenizar as críticas internacionais do golpe que matou 13 soldados sul-africanos e mergulhou no caos a nação rica em minerais.

Cerca de 5.000 combatentes Seleka invadiram a capital no domingo, depois de uma ofensiva-relâmpago na qual abriram o caminho do extremo norte até o palácio presidencial em quatro dias depois do colapso do acordo de divisão de poder assinado na capital do Gabão, Libreville.