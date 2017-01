Oil World reduz previsão para safra de soja do Brasil

A consultoria também afirmou que chuvas desfavoráveis resultaram em cortes em sua previsão da safra 2013 do Brasil para 81,3 milhões de toneladas, ante as 82 milhões estimadas em fevereiro, mas ainda acima das 66,4 milhões de toneladas colhidas pelo país em 2012.

Grandes colheitas dos dois países sul-americanos são necessárias no início de 2013 para aliviar um aperto no mercado global de soja após a reduzida safra dos EUA ter abastecido os mercados mundiais nos últimos meses. Mas as exportações da nova safra brasileira têm decepcionado nas últimas semanas, com os portos do país enfrentando dificuldades para lidar com enormes carregamentos pedidos pelos consumidores mundiais de soja.