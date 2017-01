Movimento 5 Estrelas rejeita apoio à centro-esquerda na Itália

ROMA, 27 Mar (Reuters) - O partido anti-establishment Movimento 5 Estrelas rejeitou veementemente na quarta-feira a oferta de coalizão feita pelo líder de centro-esquerda Pier Luigi Bersani, que tenta montar uma maioria parlamentar depois da inconclusiva eleição do mês passado na Itália.

"Não há condições que nos permitiriam dar um voto de confiança a um governo composto por esses partidos, porque eles não têm credibilidade", disse o líder do 5 Estrelas no Senado, Vito Crimi, após reunião com Bersani.