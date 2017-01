EUA usam aviões "invisíveis" como alerta à Coreia do Norte

SEUL, 28 Mar (Reuters) - Os Estados Unidos realizaram nesta quinta-feira exercícios com dois aviões "invisíveis" sobre a Coreia do Sul, em mais uma demonstração de força para a Coreia do Norte depois de realizar atividade semelhante com um bombardeiro B52 nesta semana, em um momento de tensão elevada na região.

Os voos ocorreram depois de Pyongyang dizer que iria atacar bases norte-americanas no Pacífico, em reação a proposta de Washington para impor sanções como punição à Coreia do Norte por ter feito um terceiro teste de armas atômicas.

Também na quinta-feira, o secretário de Defesa dos EUA, Chuck Hagel, afirmou que as ações provocativas e o tom beligerante da Coreia do Norte "intensificam o perigo" na região. Mas ele negou que o uso dos bombardeiros "invisíveis" tenha agravado a situação.

A Coreia do Norte colocou suas Forças Armadas de prontidão para enfrentar exercícios militares "hostis" dos EUA e da Coreia do Sul. Washington diz que tais exercícios anuais têm caráter defensivo.

Pyongyang também disse que irá desconsiderar o armistício que encerrou a Guerra da Coreia (1950-53), e que interromperia todos os contatos com as forças dos EUA, com a ONU e com a Coreia do Sul. Continuação...