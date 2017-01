"Dia da Mentira" vira mais uma ferramenta de marketing

Empresas do mundo todo --incluindo Google, BMW e Sony-- adotaram a tradição de pregar peças nos incautos no 1º de abril, como forma de mostrarem seus lados mais descontraídos e conseguirem alguma publicidade gratuita.

O Google, que já faz isso há uma década, brincou com sua própria onipresença: lançou um arquivo de aromas, fingiu que iria desativar o YouTube, transformou o Google Maps em um velho pergaminho, com jeito de caça ao tesouro, e apresentou o Gmail Blue, nova versão do seu serviço de emails que tem como grande novidade... ser azul.