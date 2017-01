Piores atrasos para embarque de soja no Brasil já passaram--Oil World

HAMBURGO, 2 Abr (Reuters) - Os mais graves atrasos nas exportações de soja do Brasil, causados por gargalos logísticos no país, provavelmente acabaram, e os embarques brasileiros devem subir nas próximas semanas, disse nesta terça-feira a Oil World, consultoria alemã especializada em oleaginosas.

"As exportações brasileiras começaram a melhorar, e pode-se esperar que o pior dos atrasos de exportação já acabou", disse a Oil World em um relatório.

Após fracas exportações no primeiro bimestre, quando os estoques estavam baixos antes da chegada da nova safra aos portos, o Brasil exportou em março mais de 3,5 milhões de toneladas, o maior volume desde junho do ano passado.

E especialistas disseram à Reuters na segunda-feira que o país poderá elevar os embarques a partir de abril, em linha com a expectativa da Oil World, apesar dos problemas logísticos, à medida que mais soja chega aos portos.

"A Argentina voltou a exportar soja na segunda metade de março, com um ou dois carregamentos para a China no final do mês."