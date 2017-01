Pão de Açúcar lança shopping center online

SÃO PAULO, 2 Abr (Reuters) - O Grupo Pão de Açúcar lançou nesta terça-feira um portal que vai reunir lojas de diferentes segmentos em um único local, inaugurando a categoria de "shopping mercado" no comércio eletrônico, com investimento ao redor de 10 milhões de reais.

"O primeiro e único shopping mercado na Internet no Brasil representa uma força importante no plano de transformar a marca Extra na solução completa para o consumidor", disse a jornalistas o vice-presidente de Varejo do Pão de Açúcar, José Roberto Tambasco.