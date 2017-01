Dificuldade nas vendas de carros japoneses na China persiste em 2013

PEQUIM/TÓQUIO, 3 Abr (Reuters) - As vendas das fabricantes de carros japonesas na China nos primeiros três meses do ano ainda precisam se recuperar completamente da queda aguda em 2012, e rivais estrangeiras estão capitalizando em um mercado em que se espera 7 por cento de crescimento em 2013.

Os números sugerem que as empresas automobilísticas provavelmente terão dificuldade na China ainda por algum tempo, e o otimismo anterior de uma recuperação rápida - a Mazda disse em novembro que esperava estar de volta ao normal ao final de março - foi inapropriado.

No início desta semana, a Nissan afirmou que suas vendas tiveram queda de 15,1 por cento nos três meses até março, na comparação de ano a ano, enquanto a Toyota recuou 12,7 por cento, e a Honda decresceu 5,2 por cento.

"Enquanto a percentagem da queda na comparação anual das vendas de montadoras japonesas na China está diminuindo, as vendas ainda estão em baixa em cerca de 10 por cento, o que mostra que continuaram com dificuldade no mercado. Nós acreditamos que isso irá continuar neste ano e até o ano que vem, e o próximo", afirmou o analista da IHS Automotive, Masatoshi Nishimoto, em Tóquio.