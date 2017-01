Vendas de veículos na Alemanha podem se estabilizar no 2o tri

BERLIM, 3 Abr (Reuters) - O mercado de veículos novos da Alemanha pode se estabilizar no segundo trimestre depois de um tombo nas vendas durante os três primeiros meses do ano, informou a associação de montadoras do país nesta quarta-feira.

Os licenciamentos no maior mercado automotivo da Europa caíram 17 por cento em março, para 281,2 mil unidades, informou a VDA, citando que dois dias úteis a menos no mês passado ajudaram na queda.

As vendas de veículos na França, enquanto isso, despencaram 16,4 por cento em março, enquanto na Espanha houve queda de 13,9 por cento nos licenciamentos. Os emplacamentos na Itália, por sua vez, recuaram 4,9 por cento no período.

"Eu acredito que o mercado vai se estabilizar no segundo trimestre", disse o presidente da VDA, Matthias Wissmann, acrescentando que no primeiro trimestre as vendas caíram 13 por cento, para 674 mil veículos. "A perspectiva econômica da Alemanha continua parecendo robusta."

A Volkswagen, maior montadora da Europa e que vinha resistindo à crise do mercado durante a maior parte do ano passado, sofreu queda de 17 por cento nas vendas na Alemanha no primeiro trimestre. O recuo foi maior que os registrados pela Opel, divisão da General Motors, de 15,5 por cento, e que os 6,8 por cento da Fiat.