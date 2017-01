Papa enfatiza importância "fundamental" da mulher na Igreja

A decisão do pontífice tomada há uma semana de incluir mulheres em um ritual tradicional do lava-pés atraiu a ira dos tradicionalistas, que veem o costume como uma encenação de Jesus lavando os pés dos seus apóstolos e disse que o ato deveria, portanto, ser limitado a homens.

Francisco, eleito no mês passado como o primeiro papa não-europeu em 1.300 anos, afirmou que as mulheres sempre tiveram uma missão especial na Igreja como "as primeiras testemunhas" da ressurreição de Cristo, e porque eles passam a crença a seus filhos e netos.

"Na Igreja, e no caminho da fé, as mulheres tiveram e ainda têm um papel especial em abrir portas para o Senhor", disse Francisco a milhares de peregrinos em sua audiência semanal na Praça de São Pedro.

Ele disse que, na Bíblia, as mulheres não foram registradas como testemunhas da ressurreição de Cristo por causa da lei judaica da época que não considerava as mulheres ou crianças como testemunhas confiáveis.

"Nos Evangelhos, no entanto, as mulheres têm um papel primário, fundamental... Os evangelistas simplesmente narraram o que aconteceu: as mulheres foram as primeiras testemunhas. Isso nos diz que Deus não escolhe de acordo com critérios humanos."