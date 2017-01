Camex avalia prorrogação de direito antidumping sobre policarbonato

SÃO PAULO, 4 Abr (Reuters) - A Câmara de Comércio Exterior resolveu iniciar uma revisão para eventual prorrogação de uma punição antidumping decidida em 2008 contra importações de resina de policarbonato originada nos Estados Unidos e na União Europeia, segundo despacho publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira.

Segundo a Camex, a revisão da punição que deveria se encerrar em 8 de abril foi decidida por haver "elementos suficientes que indicam que a extinção do direito antidumping (...) levaria, muito provavelmente, à continuação ou retomada do dumping e do dano dele decorrente".