Governo inclui mais 14 setores na desoneração da folha salarial

SÃO PAULO, 5 Abr (Reuters) - O governo incluiu mais 14 setores na desoneração da folha de pagamento, mas com efeito apenas a partir do início de 2014, em mais um esforço para estimular os investimentos das empresas e acelerar o crescimento econômico.

A desoneração da folha beneficia atualmente 42 setores e tem como objetivo reduzir o custo de produção no Brasil. A renúncia fiscal em 2014 com a desoneração dos 14 novos setores será de cerca de 5,4 bilhões de reais, disse o ministro da Fazenda, Guido Mantega.

O governo espera que a redução dos custos de produção se traduza em expansão dos investimentos, que no ano passado recuaram e comprometeram o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).

De acordo com Mantega, somente neste ano a União está abrindo mão de cerca de 50 bilhões de reais em arrecadação com as desonerações em vigor, que incluem outros benefícios fiscais, como a isenção tributária dos produtos da cesta básica e a redução do IPI dos automóveis. Continuação...