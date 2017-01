Não há preocupação sobre GP do Barein de F1, diz Ecclestone

A corrida no circuito de Sakhir, no deserto, foi cancelada em 2011, quando um levante xiita pró-democracia foi esmagado pelo governo e pelo menos 35 pessoas foram mortas. Ativistas fizeram uma contagem de vítimas muito maior.

O GP do ano passado, maior evento esportivo do reino aliado aos EUA e assistido por centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo, foi realizado de maneira controversa, em meio a um forte esquema de segurança e diante de um cenário com aldeias xiitas cheias de pneus queimados e policiais disparando gás lacrimogêneo contra manifestantes que revidavam arremessando bombas de gasolina.