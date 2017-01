Milicianos da oposição matam quatro policiais de Moçambique

O partido de oposição Renamo confirmou que seus membros realizaram o ataque na quinta-feira na cidade de Muxungue, na província central de Sofala, que abriga a sede da Renamo. A sede havia sido invadida pela polícia no dia anterior.

O chefe de segurança do partido Osufo Madate afirmou que o ataque mostrava a recusa da Renamo em tolerar a "opressão" pelo partido governista Frelimo, seu inimigo em uma guerra civil pós-independência de 16 anos no país sul-Africano, que terminou no início de 1990.