Ministro do Esporte diz que Câmara tem autonomia para investigar CBF

BRASÍLIA, 9 Abr (Reuters) - A Câmara dos Deputados, ao contrário do Poder Executivo, tem o poder de investigar denúncias de irregularidades envolvendo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), afirmou o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, nesta terça-feira.

"Posso dizer que a Câmara tem essa autonomia, tem essa liberdade... para fazer as ações que considerar adequadas", acrescentou Aldo Rebelo, ao comentar a existência de um pedido de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Casa para investigar a CBF.

Em áudios difundidos na Internet, uma pessoa cuja voz é atribuída ao presidente da CBF, José Maria Marin, faz acertos com aliados sobre as eleições internas da entidade.

Outra polêmica envolve o presidente da confederação, que também preside o Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo de 2014. Em outro áudio, a voz atribuída a Marin faz críticas ao ministro do Esporte, que é classificado como "limitado" e com raciocínio "demorado".