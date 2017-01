Governo consolida estratégia industrial e prevê mais incentivos

As novas medidas não têm data para serem implementadas, já que muitas dependem do espaço fiscal para os incentivos, mas segundo o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Mauro Borges, essa é uma pactuação "entre setor público e privado".

Entre as medidas apresentadas nesta está a ampliação do Repetro para toda cadeia de petróleo de gás e a criação do Regime Especial de Estímulos para atividades de Exploração, Avaliação, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás (Repeg), para fornecedores do setor. O novo regime prevê a desoneração de ICMS e deve ser apresentado em definitivo até dezembro.