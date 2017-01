Grupo de direitos humanos diz que Barein prendeu 20 ativistas antes de F1

DUBAI, 10 Abr (Reuters) - A Human Rights Watch disse nesta quarta-feira que a polícia prendeu 20 ativistas da oposição em cidades próximas ao circuito de Fórmula 1 do Barein, em um sinal de crescente tensão política antes do Grande Prêmio, em 21 de abril.

O governo do Barein negou que qualquer prisão tenha sido feita.

O Estado do Golfo Árabe, sede da Quinta Frota da Marinha dos EUA, foi atingido por uma série de distúrbios desde que protestos pró-democracia irromperam no início de 2011, colocando-o na linha de frente da luta em toda a região entre os xiitas do Irã e os sunita de Estados árabes, como a Arábia Saudita.