Temer critica antecipação da disputa eleitoral para este ano

Em fevereiro, durante a comemoração dos 10 anos do PT à frente do governo federal, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou a presidente Dilma Rousseff como candidata à reeleição.

Ao mesmo tempo, o senador Aécio Neves (MG), provável candidato do PSDB à Presidência, busca consolidar seu nome entre os tucanos e oposicionistas, enquanto o governador de Pernambuco e presidente do PSB, Eduardo Campos, tem ensaiado um discurso eleitoral em meio a crescentes expectativas de que lançará seu nome na disputa do ano que vem.