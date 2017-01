Vendas globais da GM crescem 3,6% no 1o trimestre

DETROIT (Reuters) - A General Motors anunciou nesta terça-feira que suas vendas globais no primeiro trimestre subiram 3,6 por cento, para quase 2,4 milhões de veículos, uma vez que um forte desempenho em seus dois maiores mercados, Estados Unidos e China, compensaram o resfriamento da demanda na Europa.

Cálculos internos da maior montadora dos EUA indicam que a companhia superou a performance da indústria automotiva global durante o período, quando as vendas mundiais de automóveis subiram 1,5 por cento.

A GM apurou vendas 8,2 por cento maiores na América do Norte no período. A unidade internacional da GM, que inclui a China, teve alta de 7 por cento. Juntas, estas duas unidades de negócio representaram cerca de 75 por cento das vendas globais do grupo no primeiro trimestre.

Na Europa, as vendas da GM recuaram 6,4 por cento, mas a um ritmo de queda mais lento do que em 2012, quando as vendas da GM caíram 8,2 por cento na região.

Na América do Sul, as vendas da GM caíram 5,3 por cento, numa queda mais acentuada do que o recuo de 2 por cento registrado um ano antes.

A GM aumento as vendas durante o primeiro trimestre devido à performance das marcas Cadillac, Buick e Wuling, afirmou um porta-voz da companhia.