Marin se diz perseguido e garante que fica na CBF até 2015

RIO DE JANEIRO, 16 Abr (Reuters) - Alvo de denúncias e pressão no comando da Confederação Brasileira de Futebol e do Comitê Organizador Local da Copa de 2014 (COL), José Maria Marin disse em reunião com presidentes de federações, nesta terça-feira, que se sente perseguido, mas descartou deixar a CBF antes do fim de seu mandato em 2015, segundo dirigentes.

As eleições para presidente da CBF ocorrem em 2014, mas o mandato de Marin, que substituiu Ricardo Teixeira em março do ano passado, vai até abril de 2015.

Marin apresentou documentos com avaliações de três empresas que avalizaram o valor do negócio e também declarações que apontavam que o valor venal do imóvel era compatível com os preços da compra, de acordo com os dirigentes de federações.