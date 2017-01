Coreia do Sul anuncia compra de helicópteros da Boeing por US$1,6 bi

SEUL, 17 Abr (Reuters) - A Coreia do Sul disse na quarta-feira que vai comprar helicópteros de ataque avaliados em 1,8 bilhão de won (1,6 bilhão de dólares) da Boeing para melhorar sua capacidade de reação às ameaças da Coreia do Norte.

A decisão de comprar os novos helicópteros foi iniciada antes da escalada da tensão entre as Coreias do Norte e Sul, depois do terceiro teste nuclear realizado pelo Norte, em fevereiro.