Após derrota em votações, líder da centro-esquerda renuncia na Itália

ROMA, 19 Abr (Reuters) - O líder da centro-esquerda da Itália Pier Luigi Bersani anunciou nesta sexta-feira a sua renúncia, depois que rebeldes do seu próprio Partido Democrático (PD) sabotaram dois candidatos que ele havia apoiado na eleição presidencial indireta, aprofundando o caos político no país.

Bersani disse em uma reunião com suas bancadas que renunciará à liderança do PD assim que a eleição do presidente da República for concluída. O mandato do atual presidente da Itália, Giorgio Napolitano, acaba em 15 de maio.