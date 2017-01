Gilberto Gil embarca em jornada na busca por origens musicais em "Viramundo"

NYON, Suíça, 22 Abr (Reuters) - Gilberto Gil, que afirma que a luta tem sido um contraponto à sua carreira musical de sucesso, embarca em uma viagem no filme "Viramundo" para buscar suas origens musicais no Brasil, na África e Austrália.

O documentário do cineasta suíço Pierre-Yves Borgeaud, que usa a lente das comunidades indígenas que lutam para preservar a sua identidade cultural após o domínio colonial, estreou na noite de sábado no "Visions du Reel", um festival internacional de documentário, em Nyon, na Suíça.

"Por meio de encontros musicais, nós estávamos avaliando as ligações entre os países e seus povos submetidos à dominação e colonização, que foi o caso do Brasil, Austrália e África do Sul", disse Gil a um grupo de jornalistas antes de uma sessão lotada no festival.