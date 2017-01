Lucro da Netflix cresce no 1o tri; ação dispara 19%

22 Abr (Reuters) - A companhia de aluguel de vídeos Netflix anunciou nesta segunda-feira lucro acima das expectativas de Wall Street no primeiro trimestre, uma vez que o número de membros norte-americanos de seu serviço de transmissão via internet aumentou.

Entre janeiro e março, a Netflix registrou lucro líquido de 19 milhões de dólares, excluindo encargos com vencimento de dívida, e lucro ajustado de 0,31 dólar por ação. Os resultados superaram a estimativa média de Wall Street, que previa lucro de 0,19 dólar por ação, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

A companhia disse ter conquistado 2 milhões de novos clientes no trimestre em seu serviço de transmissão via internet, maior parte de suas operações. Em fevereiro, a Netflix deu o que falar com o lançamento da série original "House of Cards", um drama político estrelando Kevin Spacey.