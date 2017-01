MWM International vê alta de 25% em produção de motores em 2013

SÃO PAULO (Reuters) - A fabricantes de motores diesel MWM International, integrante do grupo norte-americano Navistar, estimou nesta terça-feira um crescimento de cerca de 25 por cento em sua produção em 2013, impulsionada por demanda maior por veículos comerciais e agrícolas no Brasil e na Argentina.

Segundo José Eduardo Luzzi, presidente da MWM International, que tem entre os clientes grandes montadoras de veículos como General Motors e MAN, a produção de motores da companhia deve atingir 140 mil unidades em 2013, ante 112 mil em 2012. Além do setor automotivo, a empresa atende indústrias do setor naval e de geradores de energia.

A perspectiva é ancorada num forte desempenho da empresa no começo do ano no Brasil, que apenas em janeiro bateu recorde para o mês, com produção de 10.697 motores.