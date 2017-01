Dilma diz não ter interesse em antecipar campanha eleitoral

Apesar de negar a antecipação da campanha, desde o começo do ano a presidente tem intensificado uma agenda de inaugurações pelo país e desde janeiro tem se reunido individualmente com partidos aliados, numa tentativa de aproximação para formação de palanques em 2014.

Os ajustes que fez no ministério nas últimas semanas também estavam ligados a estratégia eleitoral de 2014, tanto que a presidente atendeu pedidos do PMDB para comandar pastas com maior orçamento, promoveu o retorno do PR ao primeiro escalão e decidiu incorporar o PSD ao governo com a promessa de que no ano que vem o novo partido apoiará formalmente sua relação.