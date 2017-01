Congresso dos EUA exige mais respostas do FBI sobre atentado em Boston

WASHINGTON/CAMBRIDGE, Estados Unidos, 24 Abr (Reuters) - Parlamentares norte-americanos exigiram na quarta-feira mais respostas sobre o atentado na Maratona de Boston, mostrando-se insatisfeitos com a reação do FBI a alertas sobre um dos suspeitos, e manifestando dúvidas sobre a declaração do outro suspeito de que ele e seu falecido irmão teriam agido sozinhos.