Ações dos EUA sobem por resultados corporativos e dado de emprego

O S&P 500, que avançou nas últimas cinco sessões, chegou a operar a um ponto de distância de sua máxima histórica no fechamento. A alta recorde fica próxima do nível de 1.593.

O setor de telecomunicações liderou o avanço do S&P 500, com o índice ganhando 1,7 por cento. A ação da Verizon atingiu a máxima em 13 anos com uma alta de 2,7 por cento para 53,22 dólares. O ganho foi estimulado após fontes afirmarem à Reuters que a empresa contratou assessores para preparar uma possível oferta para assumir o controle total da Verizon Wireless.

Agentes do mercado esperavam que o primeiro trimestre seria complicado para os resultados das companhias norte-americanas após cortes nos gastos do governo e o aumento no imposto sobre folhas de pagamento. "Mas os consumidores estão aguentando bem", disse um dos vice-presidentes de investimentos do OakBrook Investments, Peter Jankovskis. "Há otimismo de que as condições vão melhorar", disse. "Há potencial de melhora na economia".