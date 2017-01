Congresso apresentará recurso contra decisão do STF sobre partidos

BRASÍLIA, 25 Abr (Reuters) - O Congresso Nacional deve apresentar ainda nesta quinta-feira um agravo regimental para que o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reveja decisão que suspendeu a tramitação de projeto que limita a criação de partidos políticos, afirmou o presidente do Legislativo, senador Renan Calheiros (PMDB-AL).

Na quarta-feira, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, decidiu em caráter provisório suspender a tramitação do projeto até a deliberação final do plenário do Supremo sobre o mérito do mandado de segurança apresentado pelo senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF).