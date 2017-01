Putin diz que lei do casamento gay na França pode ameaçar adoções

MOSCOU, 26 Abr (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, sinalizou nesta sexta-feira que seu governo irá buscar mudanças no acordo que regulamenta as adoções de crianças russas por pais franceses, alegando que a lei francesa que permite o casamento homossexual ia contra os valores tradicionais russos.

A Rússia já suspendeu adoções por norte-americanos em uma disputa com Washington sobre direitos humanos. Qualquer movimento para acabar com o acordo com a França, ou impor novas restrições, poderá aprofundar a divisão entre Putin e nações europeias sobre a homossexualidade e os direitos dos homossexuais.