Título do Barcelona é adiado após empate em Bilbao

Por Iain Rogers

MADRI, 27 Abr (Reuters) - O Barcelona terá de esperar pelo menos até a próxima semana para arrematar o título espanhol após conceder o empate em 2 x 2 nos acréscimos da partida contra o Athletic Bilbao no sábado, enquanto o vice-líder Real Madrid venceu o rival Atlético por 2 x 1 no clássico madrileno.

Vitória do Barça em San Mames e derrota do Real no Vicente Calderon daria ao líder uma vantagem de 16 pontos com cinco jogos restando.

A virada do Real diminuiu a vantagem do Barça para 11 pontos, e agora os catalães têm que esperar até após sua quase certa eliminação da Liga dos Campeões em casa para o Bayern de Munique para ter outra chance de assegurar o quarto título do espanhol em cinco anos.

De olho na partida de volta da semifinal, com o Barça precisando tirar uma desvantagem de 4 x 0 frente aos alemães, o treinador Tito Vilanova deixou Lionel Messi e Andres Iniesta no banco.

Bilbao, sem uma vitória em casa em seis jogos do nacional contra o Barça, surpreendeu aos 27 minutos e abriu o placar com Aritz Aduriz.

O Barça pressionou em busca do empate e teve sorte em não sofrer o segundo gol quando Susaeta acertou a trave em cobrança de falta aos 10 do segundo tempo.

Somente quando o argentino Messi, que ficou de fora das três últimas rodadas do espanhol por contusão, saiu do banco aos 15 do segundo tempo o Barça encontrou seu jogo.