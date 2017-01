Presidente do Santander deixa posto após batalha jurídica

MADRI (Reuters) - O presidente-executivo do Santander, maior banco da zona do euro, deixou o cargo nesta segunda-feira, depois de uma prolongada batalha legal sobre se ele deveria ser impedido de realizar atividades bancárias devido a uma condenação criminal.

De acordo com as contas auditadas do banco, Saenz, que havia recebido apoio público do presidente do conselho do Santander, Emilio Botín, 78 anos, acumulou pensão de pouco mais de 88 milhões de euros (115 milhões dólares).