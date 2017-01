América do Sul pode ter exportação recorde de soja em maio, diz Oil World

HAMBURGO, 30 Abr (Reuters) - As exportações de soja da América do Sul aceleraram após um início lento dos embarques da nova safra em 2013, e podem atingir um novo recorde em maio, avaliou a consultoria de oleaginosas, Oil World, nesta terça-feira.

Os gargalos portuários têm limitado as exportações da nova safra de soja brasileira, enquanto as vendas dos produtores argentinos caiu parcialmente por conta de insatisfações com dados oficiais de câmbio.

"As exportações de soja sul-americana estão acelerando, provavelmente alcançando 9,3 milhões de toneladas em abril, uma máxima para o mês de abril e mais do dobro em comparação com as 4,3 milhões de toneladas exportadas em março", disse a Oil World.