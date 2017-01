Petrobras vende participação de blocos no Golfo do México

RIO DE JANEIRO, 30 Abr (Reuters) - A Petrobras informou nesta terça-feira que assinou contrato de venda de participação de alguns de seus blocos no Golfo do México, como parte de um robusto programa desinvestimentos com objetivo de focar esforços em projetos prioritários como o desenvolvimento do pré-sal.

A estatal vendeu fatia de 20 por cento nos exploratórios KC 49, 50, 92, 93, 94 e 138, que compõem o ativo batizado de Gila e têm como operadora a British Petroleum (BP).

A estatal receberá pela transação 110 milhões de dólares, além de participação em um bloco exploratório adjacente ao campo de Tiber, no qual já está presente e onde já houve descoberta. A empresa não informou o comprador.

"Esta operação faz parte do programa de desinvestimento da Petrobras, previsto no Plano de Negócios e Gestão 2013-2017, e sua efetivação está sujeita à manifestação acerca do exercício do direito de preferência e à aprovação do Bureau of Ocean Energy Management (BOEM), órgão regulador nos Estados Unidos", informou a Petrobras, em comunicado ao mercado.

A Petrobras informou no seu plano de negócios divulgado em março que os desinvestimentos serão de 9,9 bilhões de dólares, ante 14,8 bilhões previstos no plano anterior, no ano passado. A estatal pretende vender a maioria ativos, no Brasil e exterior, ainda em 2013.

Além de seus ativos no Golfo do México, a Petrobras havia colocado à venda refinarias e blocos na Tanzânia, bem como outros ativos de distribuição na Argentina.