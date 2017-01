EUA pressionam China a conter furtos comerciais

WASHINGTON, 2 Mai (Reuters) - O órgão de comércio exterior do governo norte-americano criticou na quarta-feira a China por sua incapacidade de impedir o furto de segredos comerciais vitais para o poderio econômico dos EUA, em mais um sinal de irritação de Washington com Pequim.

"Não só há repetidos furtos ocorrendo dentro da China como também fora da China para o benefício de entidades chinesas", disse Escritório do Representante Comercial em seu relatório anual sobre os países com o pior desempenho na proteção de direitos de propriedade intelectual dos EUA.

"Acusações infundadas não serão úteis para resolver as questões, então as partes envolvidas deveriam fazer menos acusações, sentar-se num espírito construtivo com todas as partes relevantes e conversar sobre essas questões.