Mercado de trabalho dos EUA mostra força inesperada

WASHINGTON, 3 Mai (Reuters) - O nível de emprego nos Estados Unidos aumentou mais do que o esperado em abril, e a contratação foi muito mais forte do que anteriormente esperado nos dois meses anteriores, abrandando os temores de que o aperto dos cintos em Washington estava causando forte desaceleração na economia.

As folhas de pagamento excluindo o setor agrícola aumentaram em 165 mil no mês passado e a taxa de desemprego caiu para a mínima de quatro anos, a 7,5 por cento, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira.