Perspectiva de demanda por aço na UE em 2013 continua fraca

BRUXELAS, 3 Mai (Reuters) - A demanda europeia por aço vai cair mais do que o esperado este ano diante da fraqueza nos setores automotivo e de construção nos primeiros meses do ano, afirmou a entidade que representa o setor na região, Eurofer, nesta sexta-feira.

A Eurofer afirmou em comunicado que a demanda caiu no primeiro trimestre do ano apesar de um movimento moderado de recomposição de estoques.

A entidade estima agora que o consumo aparente de aço, que leva em consideração mudanças em níveis de estoques, volte a crescer apenas a partir do quarto trimestre, acumulando queda de 2 por cento em todo o ano.

Na previsão anterior, divulgada em fevereiro, a Eurofer estimava que o crescimento retornaria no terceiro trimestre, o que faria o ano registrar recuo de 0,7 por cento.

O entidade afirmou que estima uma retomada ligeiramente mais intensa no próximo ano, de 3,2 por cento, ante a perspectiva de 3 por cento divulgada em fevereiro.

As importações também cresceram acentuadamente, o que significa que as usinas siderúrgicas europeias perderam participação de mercado.

"Enquanto a produção de aço da China não for melhor ajustada para a desaceleração da demanda doméstica, uma distorção nos fluxos globais de comércio será o resultado o que, inevitavelmente, levará a aumento da pressão de importação no mercado de aço da União Europeia", disse o diretor geral da Eurofer, Gordon Moffat.

O consumo real, que reflete a demanda dos usuários finais, caiu 4,8 por cento no ano passado e a expectativa é de queda de 3,1 por cento em 2013 e alta de 1,2 por cento em 2014. O crescimento somente virá a partir do primeiro trimestre do próximo ano.