Bovespa esvazia perdas após OGX disparar 7,7%

SÃO PAULO, 6 Mai (Reuters) - A bolsa brasileira encerrou a segunda-feira em leve queda, reduzindo as perdas na etapa final do pregão, ajudada pelo avanço da petrolífera OGX.

O Ibovespa cedeu 0,1 por cento, a 55.429 pontos, após ter chegado a recuar 1,5 por cento na mínima da sessão, pressionado por fracos dados de China e Europa. O giro financeiro do pregão foi de 7,96 bilhões de reais.

Em dia de fraco noticiário e feriado no Reino Unido, o destaque na Bovespa foi a alta de 7,65 por cento das ações da companhia do empresário Eike Batista.

OGX, que marcou baixa de 5,5 por cento na mínima da sessão, inverteu o sinal à tarde, com operadores citando notícia da agência Dow Jones de que a companhia estaria perto de anunciar a venda de uma fatia do Campo de Tubarão Martelo para a estatal Petronas, da Malásia.

Ainda no setor de petróleo, a HRT Participações, que não faz parte do Ibovespa, subiu 4,6 por cento. A companhia comprou 60 por cento de participação em um campo da BP Energy do Brasil na bacia de Campos, num anúncio que marca o início das operações em escala comercial da HRT.