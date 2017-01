BC propõe que socorro a bancos seja feito primeiro por controladores

BRASÍLIA, 6 Mai (Reuters) - O Banco Central apresentou nesta segunda-feira um anteprojeto sobre solvência do setor financeiro que abre a possibilidade de uso de recursos públicos no socorro a bancos que possam causar risco sistêmico, o que estava vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

De acordo com o anteprojeto, eventuais problemas de solvência e crise em grandes instituições financeiras do país terão que ser sanados primeiramente pelos próprios controladores ou com recursos do sistema financeiro, como os dos fundos garantidores de crédito. E somente em última instância seriam utilizados recursos públicos.