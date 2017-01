Lucro da Gerdau cai 60% no 1o trimestre, perto do esperado

SÃO PAULO, 7 Mai (Reuters) - A Gerdau, maior produtora de aços longos das Américas, sofreu uma queda de 60 por cento no lucro líquido do primeiro trimestre sobre o mesmo período do ano passado, mas o resultado veio praticamente em linha com o esperado pelo mercado em meio à crise vivida pelo setor siderúrgico.

A companhia divulgou lucro líquido de 160 milhões de reais ante expectativa média de analistas apurada pela Reuters de resultado positivo de 151 milhões de reais. Sobre o quarto trimestre, porém, houve crescimento de 12 por cento no lucro.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da Gerdau nos três primeiros meses do ano somou 805 milhões de reais, queda anual de 20 por cento, mas abaixo dos 886 milhões esperados pelo mercado, em média. No período, a margem recuou de 9 para 11 por cento.

O desempenho foi afetado por fraqueza na América do Norte, onde o volume de vendas caiu 13 por cento sobre um ano antes, para 1,516 milhão de toneladas. Além disso, as operações na América Latina tiveram queda de 4 por cento nas vendas e a de aços especiais, voltados à indústria automotiva, recuaram também 4 por cento. No Brasil houve crescimento de ligeiros 2 por cento nos volumes.

Pesou ainda aumento no resultado financeiro negativo, que passou de 97 milhões de reais nos três primeiros meses de 2012 para 192 milhões no primeiro trimestre deste ano.

Diante da queda consolidada de 4 por cento nas vendas, para 4,555 milhões de toneladas, a produção de aço bruto da Gerdau recuou 11 por cento no primeiro trimestre na comparação anual, para 4,41 milhões de toneladas.

A receita ficou estável em 9,17 bilhões de reais diante de aumento de preços no Brasil e na América do Norte. Enquanto isso, o custo das vendas subiu 2 por cento, puxado por aumentos no Brasil (5 por cento), América Latina (1 por cento) e aços especiais (5 por cento).

A Gerdau terminou o primeiro trimestre com dívida líquida de 13,1 bilhões de reais ante 10,1 bilhões um ano antes, crescimento puxado por exercício de opção de compra de ações da usina na Espanha e "maior necessidade de capital de giro", divulgou a empresa.

Com isso, o nível de endividamento da Gerdau passou de 2,2 vezes a geração de caixa para 3,3 vezes ao final de março.