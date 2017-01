Projeto sobre imigração supera 1ª barreira no Senado dos EUA

WASHINGTON, 9 Mai (Reuters) - A Comissão de Justiça do Senado norte-americano rejeitou na quinta-feira uma tentativa republicana de adiar significativamente o processo que poderá levar à legalização de cerca de 11 milhões de imigrantes sem documentação, no que representa uma primeira vitória para os partidários da reforma imigratória.

Os dois republicanos que assinam o projeto de reforma que tramita no Senado, Jeff Flake e Lindsey Graham, votaram com os democratas na comissão, e a proposta da oposição foi derrotada por 12 x 6.

Algumas das emendas servem para agradar à maioria democrata do Senado ou para aperfeiçoar o projeto, ao passo que outras foram vistas como formas de inviabilizar toda a reforma.

O dia começou com um alerta do líder republicano na comissão, prometendo tornar o processo o mais longo e árduo possível. "Planejo fazer muitas perguntas ao longo desse processo", disse Charles Grassley. "Quero saber como o projeto não repete os erros do passado."