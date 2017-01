PRÉVIA-Leilão de petróleo abrirá novas fronteiras após 5 anos de espera

RIO DE JANEIRO, 10 Mai (Reuters) - O leilão de direitos de exploração de petróleo e gás natural no Brasil na próxima semana, o primeiro em cinco anos, será um teste importante para o governo e para a indústria do petróleo, que lutam para avaliar o potencial de novas reservas gigantes no país.

No último leilão, em 2008, o Brasil era o "queridinho" da indústria de petróleo do mundo. A descoberta do chamado campo de Lula de 2007 foi uma das maiores planeta nas últimas décadas. Depois que mais campos gigantes foram encontrados nas proximidades, pesquisadores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro estimaram que o polígono do pré-sal se estende ao redor de Lula e pode conter 100 bilhões de barris de petróleo, o suficiente para suprir todas as necessidades do mundo por mais de três anos.